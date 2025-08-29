Divulgação Bope resgata crianças ameaçadas de morte pela mãe

Três crianças, de quatro, oito e 11 anos, foram resgatadas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) após serem mantidas em cárcere pela própria mãe em surto psicótico, na tarde desta quinta-feira (28), no povoado Siebra, município de Malhador, em Sergipe.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, diagnosticada com esquizofrenia, trancou-se em casa com os filhos e passou a ameaçar matar as crianças e depois tirar a própria vida caso alguém tentasse entrar na residência.

A ocorrência começou por volta das 15h30, quando o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foi acionado. Equipes do Bope, do Samu e do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o endereço.

Durante a negociação, conduzida pela tenente Andrezza, a mulher alternava momentos de choro e agressividade, chegando a exibir um facão e a ameaçar os policiais. O diálogo se estendeu por quase cinco horas, sem que a mãe aceitasse atendimento médico ou liberasse as crianças.

Com o aumento da tensão, a major Belisa França, que coordenava a crise, determinou a entrada do time tático. A ação ocorreu enquanto a negociadora mantinha contato com a mulher.

“O time tático fez o adentramento ao local sem a necessidade de utilização de armamento e, exclusivamente com a contenção física, conseguimos resgatar as crianças” , afirmou a oficial.

Após a intervenção, a mãe foi encaminhada pelo Samu ao Hospital São José, em Aracaju, para avaliação psiquiátrica. As crianças ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, com acompanhamento de familiares.