Divulgação Sentença da 2ª Vara Federal Criminal do Amazonas condenou réu a 456 anos de prisão

Um homem foi condenado a mais de 465 anos por crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual, produção e divulgação de material de abuso sexual infantil, entre outros delitos sexuais.

A vítima, segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), era a filha do réu, que tinha 10 anos à época.



A sentença de 456 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão foi proferida, nesta sexta-feira (29), na 2ª Vara Federal Criminal do Amazonas, que detalhou a prática de múltiplos crimes de estupro e exploração sexual.



De acordo com as investigações, os abusos ocorreram entre julho e setembro de 2024 e foram transmitidos ao vivo, por meio de aplicativo de mídia social da dark web, a parte obscura da internet.

É um espaço onde não existe regulação, o conteúdo fica intencionalmente oculto e requer softwares específicos para ser acessado,. Neste caso, o sistema permite interação dos usuários.





De acordo com a assessoria de imprensa do MPF, a competência da Justiça Federal foi definida devido à natureza transnacional dos crimes, uma vez que o material, ao ser transmitido em uma plataforma global, violou tratados internacionais de proteção à criança.



A decisão judicial ressaltou a brutalidade dos atos e a necessidade de uma pena exemplar, que reflete a gravidade e o impacto profundo dos crimes.