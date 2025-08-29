Reprodução/Governo de São Paulo MPSP

A Justiça acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo ( MPSP) contra um professor de karatê acusado de estupro de vulneráveis e determinou uma série de medidas cautelares.

Entre elas, o réu está proibido de ministrar aulas, realizar treinamentos ou qualquer atividade voltada a menores de 18 anos, além de não poder frequentar academias ou locais onde haja a presença de crianças e adolescentes.

A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Mateus Rezende, de Igarapava. De acordo com a acusação, o professor teria cometido atos sexuais contra dois meninos, de 12 e 13 anos, durante viagens para competições esportivas realizadas entre 2021 e 2022.

Além da condenação, o MPSP também solicita que o acusado seja obrigado a pagar uma indenização mínima de R$ 300 mil às vítimas.









Dados de estupro no Brasil

O Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ( MJSP), revelou um aumento significativo nos registros de estupro em 2024. O país contabilizou 83.114 vítimas, o maior número dos últimos cinco anos, o que equivale a uma taxa de 39,10 casos para cada 100 mil habitantes.

Segundo os dados, em média, 227 pessoas foram estupradas por dia no Brasil ao longo do ano passado. O levantamento também aponta uma tendência de crescimento contínuo nos casos.

Em 2023, foram contabilizadas 82.204 vítimas, resultando em uma taxa de 38,83 casos por 100 mil habitantes, o que representou um aumento de 1,06% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 79.741 estupros e uma taxa de 37,82.

Em 2024, a Região Sudeste concentrou o maior número absoluto de estupros, com 29.007 casos. No entanto, a maior taxa por 100 mil habitantes foi registrada no Norte (62,44), seguida pelo Centro-Oeste (57,73). O Nordeste apresentou a menor taxa (29,01), embora seja a segunda região com mais vítimas em números absolutos.

Na comparação com 2023, o Sudeste teve o maior aumento percentual (5,01%), enquanto a Região Sul registrou a maior redução (−7,39%). Entre os estados, São Paulo (15.989), Paraná (6.881) e Rio de Janeiro (5.819) lideraram em números absolutos. Já as maiores taxas ocorreram em Rondônia (87,73), Roraima (84,68) e Amapá (81,96).

A Paraíba teve o maior crescimento no número de vítimas de estupro, registrando um aumento de 100% em relação ao ano anterior e dobrando o número de vítimas (de 575 para 1.150). O Amazonas também registrou um aumento expressivo, com um crescimento de 42,91% no número de vítimas.

Em contrapartida, 11 unidades federativas apresentaram tendência de redução. As maiores quedas foram observadas em Sergipe que apresentou a maior queda (−18,15%), seguida por Roraima (−15,93%) e Mato Grosso do Sul (−14,98%).