Foto: Divulgação/CCR RioSP Trecho no km 225,8, sentido São Paulo da Via Dutra, terá mudanças no tráfego

A RioSP, empresa Motiva, concessionária responsável pela Via Dutra(BR-116), informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, a partir da noite desta quinta-feira (21), haverá alteração no acesso provisório localizado no km 225,8 da pista, sentido São Paulo da Via Dutra.

De acordo com comunicado, a mudança é necessária para a continuidade das obras de recuperação, adequação e colocação de novo pavimento do viaduto de ligação com a rodovia Fernão Dias, já existente.

Atualmente, o acesso funciona da pista expressa para a marginal sul. Com a alteração, passará a operar no sentido inverso: da pista marginal para a pista expressa sul, com retorno à marginal no km 229, após o Parque Novo Mundo.

Durante esse período, o tráfego será direcionado por uma faixa da pista marginal.

Para os motoristas que já trafegam na pista expressa sentido São Paulo, nada muda.



Já quem segue pela expressa e precisa acessar a rodovia Fernão Dias deverá utilizar a saída no km 215.



A concessionária instalou painéis de mensagens variáveis (PMVs), móveis e fixos, para orientar os motoristas sobre a alteração.





Este trecho tem tráfego intenso e os motoristas devem redobrar a atenção.

A Via Dutra, Rodovia Presidente Dutra, é uma rodovia federal que atravessa a região leste do estado de São Paulo e a região sudoeste do estado do Rio de Janeiro.

As principais cidades ligadas por este trecho da BR-116 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro são a cidade de São Paulo, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e a cidade do Rio de Janeiro.

