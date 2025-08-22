Reprodução/PRF Policial é atropelado e PRF apreende 160kg de cocaína em Lavrinhas

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de 160 kg de cocaína e 250 litros de produtos químicos usados no refino da droga, na noite desta quinta-feira (21), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Lavrinhas, interior de São Paulo. A ocorrência teve perseguição, troca de disparos nos pneus de um veículo e deixou um policial rodoviário ferido.

Segundo a PRF, por volta das 21h20, uma equipe de plantão deu ordem de parada a uma caminhonete Chevrolet Montana azul no km 18 da rodovia, sentido Rio de Janeiro.

O motorista não obedeceu, avançou contra os policiais e atropelou um agente. A equipe reagiu com disparos nos pneus, mas o suspeito seguiu em fuga.

O condutor perdeu o controle da direção no km 15, colidiu contra a canaleta lateral e abandonou o carro. Ele escapou e tentou fugir a pé pela pista. Na tentativa de fuga, ele foi atropelado por outro veículo que não parou no local e sofreu lesões moderadas.

O policial ferido também precisou de atendimento médico, com fraturas constatadas no pé direito. Ambos foram socorridos pela equipe da concessionária CCR Rio-SP.

Dentro da caminhonete, os agentes encontraram seis sacos de cocaína e cinco galões de 50 litros com substância líquida parecida com ácido, usada para refinar drogas.

No mesmo período, em operação de apoio no km 39 da Dutra, a Polícia Militar abordou um Ford Ka branco, suspeito de atuar como “batedor” da caminhonete. Os dois já tinham passagens por tráfico. O motorista havia sido preso pela PRF em 2019, em Minas Gerais, quando foi flagrado com 50 kg de maconha e 20 kg de pasta base de cocaína.

Os três suspeitos, os veículos e todo o material apreendido foram levados à Polícia Federal em Cruzeiro (SP), responsável pela investigação do caso.