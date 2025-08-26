Arquivo pessoal/Reprodução Raquel Gallinati agiu ao notar desconforto da vítima

Durante seu treino de CrossFit nesta segunda-feira (25), a delegada Raquel Gallinati prendeu em flagrante um homem que perseguia a ex-companheira em uma academia. A vítima precisou se trancar no banheiro, tomada pelo pânico, enquanto o agressor, que se matriculou no local mesmo morando longe, acompanhava seus horários de treino. Raquel concedeu entrevista ao Portal iG explicando o caso.







Raquel, desarmada, contou com apoio de professores e alunos para conter o homem e acionou a Polícia Militar, que chegou em menos de três minutos e conduziu o agressor à Polícia Civil, onde foi preso sem fiança e medidas protetivas de urgência foram solicitadas.



Segundo Raquel, a intervenção começou assim que percebeu o nervosismo extremo da aluna. “ Logo nos primeiros instantes, percebi o nervosismo extremo da aluna. Estava muito tensa e apreensiva. Ela estava assustada, e fui saber que na sequência ela se trancou no banheiro, e não queria permanecer no mesmo espaço em que aquele homem estava ”, relatou.

A delegada identificou o comportamento típico de perseguição. Segundo ela, o ex-companheiro se matriculou há dois meses na academia, frequentou diversos horários para monitorar a vítima e chegou a fazer tocaia em frente ao prédio dela, além de enviar presentes e cartas possessivas.

" Imediatamente vi que era uma situação que poderíamos configurar alguns crimes como violência psicológica, ameaça e perseguição ", comentou.

Raquel reforçou que, mesmo diante de um homem fisicamente mais forte, a firmeza da postura e o apoio coletivo foram decisivos.

“ Solicitei de imediato aos instrutores para me acompanharem na abordagem, o que de imediato se colocaram firmes a me acompanhar. Agressores de mulheres costumam reagir com violência. Ele não respeitou a minha determinação de cessar a situação de pânico da vítima. Mantive firmeza em minha postura monitorando possível ataque e ao mesmo tempo chamei para apoio imediato a Polícia Militar. Mobilizei alunos para que impedissem a fuga ”, relatou a delegada.

Resgate da vítima e ação policial

O agressor resistiu verbalmente, debochando do sistema de justiça, mas não conseguiu avançar fisicamente. “ A postura firme, somada ao apoio coletivo, o deixou acuado e sem espaço para reagir ”, explicou Raquel.

A Polícia Militar chegou rapidamente e conduziu o homem à Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica.

Medidas protetivas de urgência também foram estabelecidas para garantir a segurança da vítima.





Mensagem à sociedade

Em suas redes sociais, Raquel reforçou que a violência contra a mulher não é “ drama particular ”, mas uma “ doença coletiva ” que exige intervenção comunitária.

A outras mulheres, Raquel orienta: " Busquem ajuda, denunciem, acionem a polícia e compartilhem com pessoas de confiança. Quando a sociedade se une, o agressor perde força. Nenhuma mulher deve enfrentar o medo sozinha ."

“ Desta vez, a impunidade não venceu. Com a ajuda de corajosos professores e alguns alunos, mantive o agressor sob vigilância e acionei rapidamente a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante com eficiência e profissionalismo. Que essa lição se propague: quando uma comunidade decide proteger uma mulher, nenhum agressor é suficientemente forte para escapar ”, finalizou a delegada.