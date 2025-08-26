rawpixel.com / Freepik A remuneração varia conforme o procedimento

O Governo de São Paulo ampliou em 2025 o alcance da Tabela SUS Paulista, programa lançado em 2023 para complementar os valores pagos pelo Ministério da Saúde a hospitais conveniados ao SUS(Sistema Único de Saúde).

O número de instituições contempladas passou de 354 para 800, incluindo Santas Casas, hospitais filantrópicos e autárquicos distribuídos por todas as regiões do estado.

Juntas, essas unidades respondem por cerca de 50% do atendimento hospitalar no SUS paulista. Hospitais municipais ainda não fazem parte da iniciativa, mas há negociações em andamento.

O programa busca reduzir filas e compensar a defasagem da tabela nacional do SUS, que não sofre atualização há aproximadamente 20 anos.

Os recursos são integralmente provenientes do Tesouro Estadual. Em 2024, foram destinados R$ 4,3 bilhões. Em maio de 2025, o montante chegou a R$ 5,1 bilhões, com previsão de atingir R$ 6 bilhões até julho.





A remuneração varia conforme o procedimento e pode ser até cinco vezes maior do que a praticada nacionalmente. Em 2025, houve reajuste em 158 procedimentos, com impacto estimado em R$ 134 milhões.

Entre os exemplos estão a biópsia de nódulo de mama, que passou de R$ 70,00 para R$ 157,50; a mamografia, de R$ 22,50 para R$ 45,00; e o reimplante de ombro, de R$ 2.461,12 para R$ 27.687,60.

As diárias de internação para cuidados prolongados, como neurológicos, oncológicos e cardiovasculares, foram reajustadas de valores entre R$ 70,61 e R$ 74,75 para R$ 235,00.

Dados de anos anteriores

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Tabela SUS Paulista teve seu valor aumentado





Em 2024, houve aumento de 18% nas cirurgias de alta complexidade. Foram 4.450 procedimentos oncológicos a mais, 559 cirurgias de mama e 5.562 cardíacas.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto registrou 6.968 novas internações e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 13.185, com repasses de R$ 319 milhões ao primeiro.

O programa também prevê incentivos diferenciados para partos normais, de R$ 2.217,00, em relação às cesáreas, que recebem R$ 2.182,92. A execução é monitorada por metas de produtividade e por pesquisas de satisfação enviadas via WhatsApp, sem caráter punitivo.