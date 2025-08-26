Reprodução/ Receita Federal Remessa ilegal de Mounjaro apreendida em Vitória/ES

Ao longo de duas semanas de operações, a Receita Federal apreendeu 91 encomendas postais que escondiam o medicamento Mounjaro(tirzepatida). O valor total da remessa apreendida é de R$ 277 mil.

A apreensão foi realizada pela Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória ( ES), onde equipes de fiscalização reforçam as operações contra contrabando e comércio irregular de produtos que exigem controle sanitário.

As encomendas foram interceptadas após cruzamento de dados e análise de risco, com apoio dos Correios.





O Mounjaro, indicado para tratamento de diabetes e também procurado para emagrecimento, é de venda controlada no Brasil e só pode ser comercializado com autorização da Anvisa.

Segundo a Receita, os produtos entraram no país de forma irregular e eram revendidos a partir do Espírito Santo. As canetas do medicamento estavam escondidas em copos térmicos.

É importante destacar que a prática de transporte ilegal coloca em risco a saúde dos consumidores, já que não há garantia sobre a procedência e o armazenamento adequado do medicamento.



