Michal Mancewicz / Unsplash Mais de 1,7 milhão de raios atingem o Sul do Brasil em três dias

Após o ciclone extratropical que atingiu a região na semana passada, o Sul do Brasil registrou 1.778.766 raios em três dias . O fenômeno ocorreu entre quinta-feira (21) e sábado (23), e foi causado pela soma de instabilidades atmosféricas com o deslocamento de frentes frias na área.

Do total de raios, 254.139 raios atingiram o solo (nuvem-solo), enquanto 1.524.637 ocorreram entre nuvens (nuvem-nuvem), segundo informações da Climatempo.

Distribuição por estado

O Rio Grande do Sul concentrou a maior parte dos raios registrados no período, com 1.644.648 descargas elétricas. Dessas, 232.786 atingiram o solo, enquanto 1.416.862 ocorreram entre nuvens.

No Paraná, houve 109.914 descargas elétricas, concentradas principalmente nas regiões norte e oeste. Do total, 17.972 raios atingiram o solo e 91.942 ocorreram entre nuvens, com pancadas de chuva em alguns locais.

Em Santa Catarina, foram registradas 24.204 descargas em várias regiões do estado. Entre elas, 3.402 raios atingiram o solo, enquanto 20.802 ocorreram entre nuvens.

Chuvas com chances de raio continuam

A previsão do tempo indica que terça-feira (26) será de risco para temporais no Sul do Brasil. Em Santa Catarina e no Paraná, o dia deve ter pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, especialmente no leste e sul paranaense e no norte e leste catarinense, incluindo Florianópolis. Em Curitiba, a instabilidade também deve se manter ao longo do dia.

No Rio Grande do Sul, a previsão aponta para pancadas de chuva à tarde no norte e na serra, nas demais regiões o tempo segue firme. Há chance de geada pela manhã em pontos da campanha e da região central. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas permanecem baixas.





Em casos de tempestades com raios, a Defesa Civil recomenda buscar abrigo em locais seguros e fechados, como prédios ou veículos. Outra recomendação é afastar-se de janelas, tomadas e objetos metálicos. Durante a tempestade, as pessoas devem evitar usar o telefone, tomar banho ou ligar aparelhos elétricos.

