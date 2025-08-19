Lara Pinheiro -iG Sérgio Gomes, 2° colocado de médico-legista

O estado de São Paulo empossou, nesta terça-feira (19), 1.458 novos policiais civis e técnico-científicos. A cerimônia ocorreu no Memorial da América Latina, na Zona Oeste da capital paulista.

O governador estadual, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou do evento, assim como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

“Todos, com certeza, são vocacionados. Ninguém resolve ingressar numa carreira policial se não tiver aquilo que é mais importante, que é a vocação”, disse o governador aos novos policiais.

Foram empossados médicos-legistas, escrivães e peritos criminais. Na cerimônia, o governador entregou as carteiras funcionais dos três primeiros colocados de cada carreira.

Lara Pinheiro -iG Governador Tarcísio de Freitas

Tarcísio também elogiou o trabalho da Polícia Civil de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

“É isso que a nossa polícia vai fazer — garantir a paz para o nosso cidadão. A nossa polícia é extremamente profissional, extremamente competente”, disse.

No ano passado, a Polícia Civil de São Paulo realizou a maior nomeação da história, com 4 mil agentes nomeados. Na fala aos novos empossados, o governador reforçou a importância de refazer o efetivo policial, que tem um déficit histórico.

Já o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou o trabalho da Polícia Civil nos últimos anos, incluindo a queda nos índices de homicídios, furtos e roubos no estado, mesmo com o menor efetivo da história.

Lara Pinheiro - iG Foto com os aprovados nas 3 primeiras colocações de cada cargo (escrivães, peritos e médicos-legistas), que receberam a carteira funcional de Tarcísio

Derrite disse ter orgulho da atuação da polícia. “A população confia no trabalho da Polícia Civil”, afirmou.

Próximas etapas

Os candidatos assinam o termo de posse às 15h desta terça-feira na Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), no Butantã, também na Zona Oeste de São Paulo.

A etapa seguinte é a formação na Acadepol, onde os aprovados estudam sobre criminologia, tiro ao alvo, investigação, ciencia, tecnologia, gestão de atendimento ao público, direitos humanos, inquérito policial e outros tópicos.

Após o fim do curso, os novos policiais vão atuar em todo o estado.



