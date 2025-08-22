Reprodução Jovem morre por reação alérgica em tomografia

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer uma reação alérgica grave durante a realização de uma tomografia com contraste em Rio do Sul, no Vale do Itajaí(SC), nesta quarta-feira (20).

Segundo familiares, Letícia Paul faleceu em menos de 24 horas após o procedimento. Ela chegou a ser entubada no Hospital Regional Alto Vale, mas não resistiu. A instituição lamentou a morte em nota e prestou solidariedade à família.

Formada em Direito e Negócios Imobiliários, Letícia foi velada na cidade nesta quinta-feira (21). O contraste, substância usada para melhorar a visualização de estruturas do corpo em exames de imagem, pode provocar reações adversas em alguns pacientes.

A tia da jovem, Sandra Paul, chegou a pedir orações nas redes sociais enquanto a sobrinha lutava pela vida.