O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi alvo de um novo pedido de prisão expedido pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A informação foi confirmada pelo órgão ao Portal iG.

Segundo o MP-SP, Sidney deve retornar ao presídio por ainda não ter quitado a fiança de R$ 25 milhões estipulada pela Justiça. Ele foi preso pela primeira vez na última terça (12), no âmbito da Operação Ícaro, que investigou um esquema de corrupção com auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo e empresas do setor varejista. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em propina.

Além de Oliveira, a operação prendeu o diretor da Fast Shop, Mario Otávio Gomes, que conseguiu suspender a fiança através de um habeas corpus concedido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, e um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda.

O que diz a Defesa

A defesa do empresário, no entanto, afirma que o prazo para pagamento da fiança termina nesta sexta-feira (22). Em entrevista à CNN, o advogado Walfrido Warde, disse que o prazo foi contado errado e termina amanhã.

O Portal iG tentou contato com a defesa de Oliveira para saber se o pagamento será realizado nesta sexta (22), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para novas manifestações.