Reprodução/ EPR Via Mineira Carga gigante que passa pela BR-40

Um veículo de grande porte que leva um transformador de 594 toneladas tem previsão para trafegar pela BR-040, entre Juiz de Fora e Duque (MG) de Caxias (RJ), a partir deste sábado (23) em uma operação especial que deve impactar o tráfego.

A EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora ( MG), alertou que a operação poderá causar retenções na pista sentido Rio de Janeiro.

O veículo, que transporta um transformador, seguirá até Itaguaí (RJ) e será escoltado pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF), com monitoramento da Concer. O deslocamento será realizado em etapas e deve se prolongar até o início da próxima semana.





Devido às dimensões da carreta, ultrapassagens serão complicadas em alguns pontos da BR-040.

Para acompanhar informações em tempo real sobre o deslocamento no trecho da Concer, os motoristas podem ligar para o telefone 0800-2820040 e evitar congestionamentos.

A redação tentou contato com a Concer, responsável pelo trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, para obter informações sobre a operação em curso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.