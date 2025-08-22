Reprodução/ Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) Apreensão realizada pela PCES em esquema de desvio de dinheiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu um casal suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes em vale alimentação e refeição.

Segundo as investigações, a mulher, de 31 anos, trabalhava no setor de Recursos Humanos de uma empresa e aproveitava sua função para manipular o sistema de benefícios.

Quando um funcionário era desligado, ela não registrava a baixa do cartão e continuava recarregando valores que, em vez de irem para os trabalhadores, eram direcionados para maquininhas de cartão controladas pelo marido, de 37 anos.

O casal é suspeito de desviar R$ 2 milhões da empresa, que fica na cidade de Itapemirim, no Sul do estado.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem teria aberto uma empresa de fachada para dar aparência legal às transações. Com o dinheiro, o casal teria comprado três carros de luxo, eletrônicos e até investido na montagem de uma academia em Marataízes (ES).

O casal vai responder por furto qualificado e lavagem de dinheiro. Eles foram levados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.