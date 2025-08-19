Reprodução/X A Condor informou que não houve fogo no motor

Um avião Boeing 757-300 da Condor Airlines realizou um pouso de emergência em Brindisi, Itália, no sábado (16), após chamas serem observadas no motor direito durante o voo DE3665, que partiu de Corfu, na Grécia, com destino a Düsseldorf, Alemanha. A aeronave transportava 273 passageiros e 8 tripulantes.

O problema ocorreu cerca de 36.000 pés de altitude, pouco após a decolagem. A Condor informou que não houve fogo no motor, mas uma reação química na câmara de combustão, provocada por uma perturbação no fluxo de ar, gerou chamas visíveis na parte traseira da turbina.

A companhia descreveu o incidente como uma “indicação de parâmetro fora da faixa normal” e ressaltou que a segurança da tripulação e dos passageiros não foi comprometida.

O pouso de emergência ocorreu às 20h15, horário local, e todos os ocupantes desembarcaram sem ferimentos. Passageiros relataram momentos de pânico, com alguns enviando mensagens de despedida a familiares.

Vídeos publicados em redes sociais mostraram chamas intermitentes no motor e sons altos, embora não verificados oficialmente.





Avião passou por inspeção

Após a aterrissagem, a limitada capacidade hoteleira em Brindisi levou alguns passageiros a passar a noite no terminal do aeroporto.

A Condor disponibilizou vouchers, cobertores e suprimentos, e enviou um segundo avião no domingo (17) para levar os passageiros a Düsseldorf.

A aeronave passou por inspeção técnica detalhada.