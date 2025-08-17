Reprodução Nova enchente matou ao menos nove pessoas na China

Uma enchente repentina matou ao menos nove pessoas no norte da China, na noite de sábado (16). O transbordamento de um rio ocorreu por volta das 22h, no município de Bayannur, após fortes chuvas associadas às monções do Leste Asiático.

De acordo com a imprensa estatal, 13 pessoas acampavam na região quando foram atingidas pela enxurrada. Uma delas foi resgatada com vida, mas três permanecem desaparecidas.

Mais de 700 socorristas atuam nas operações de busca, coordenadas pelo Ministério de Operações de Emergência da China, que enviou uma equipe ao local. A enchente ocorreu em Urat Rear Banner, distrito pertencente à província da Mongólia Interior.

Imagens transmitidas pela mídia chinesa mostram áreas de irrigação tomadas pela correnteza. Bayannur é uma das principais bases agrícolas do país, responsável por produção de grãos, óleo e pela criação de ovinos.





Enchentes na China

Desde julho, as chuvas intensificadas pelas monções provocam desastres em diferentes regiões chinesas. No fim do mês, Pequim registrou 44 mortes após tempestades, com mais de 70 mil moradores deslocados. Em 8 de agosto, enchentes em Gansu deixaram 10 mortos e 33 desaparecidos.

O governo central anunciou repasses adicionais de 430 milhões de yuans (cerca de R$ 323 milhões) para ações de assistência a desastres, elevando o total destinado desde abril para 5,8 bilhões de yuans (R$ 4,3 bilhões).