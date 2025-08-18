Reprodução/redes sociais Renato Hudson Silva Alves

Além de responder por acusações de estupro e mutilação de mulheres em rituais religiosos, Renato Hudson Silva Alves, de 36 anos, é servidor do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal. Ele está preso preventivamente pela Polícia Civil (PCDF) e, segundo o portal da transparência, recebe vencimentos brutos de mais de R$ 12 mil mensais. A informação foi dada inicialmente pelo ﻿Metrópoles ﻿e confirmada pelo Portal iG.

Renato foi admitido em agosto de 2024 para o cargo de técnico administrativo, por meio de vaga exclusiva para pessoas com deficiência, devido à baixa visão. Ele ainda está em estágio probatório e atuava em modelo híbrido de trabalho, tendo comparecido presencialmente à sede do órgão pela última vez no dia 7 de agosto deste ano.

De acordo com as investigações, o pai de santo atraía mulheres em situação de vulnerabilidade, como vítimas de violência doméstica, pessoas em depressão e portadoras de doenças físicas, prometendo proteção espiritual e cura. Nos rituais, convencia as vítimas a realizar sexo oral nele com a justificativa de “purificação” ou “limpeza da língua”. Há relatos também de mutilações.

Caso seja condenado, além da pena prevista na Justiça comum, o servidor pode perder o cargo público.