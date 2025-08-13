Divulgação/PCBA A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta terça-feira (12) por suspeita de tentar envenenar a mãe, de 42 anos, no município de Itabuna, na Bahia. Ela teria colocado veneno de rato dois pães que eram consumidos pela vítima, mas foi descoberta a tempo.

A mulher chegou a ser encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o caso aconteceu no dia 8 de maio deste ano, no bairro Novo São Caetano.

A Vara da Infância e da Juventude de Itabuna determinou a apreensão da adolescente, que aconteceu na presença da mãe e da advogada dela. A garota será encaminhada à Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) e vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado.



