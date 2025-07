Agência Brasil O governador Romeu Zema (Novo) tem a intenção de disputar o cargo presidencial em 2026





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema(Novo), oficializará sua pré- candidatura à Presidência da República em 16 de agosto, durante um evento em São Paulo que também celebrará os dez anos de fundação do Partido Novo.

A expectativa da legenda, segundo nota enviada ao Portal iG, é reunir entre 1.500 e 2.000 pessoas, entre parlamentares, lideranças políticas e apoiadores do campo conservador.

Zema, que é do mesmo estado que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), comunicou sua decisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em reunião realizada na semana passada, Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, incentivou a pré-candidatura e defendeu a presença de múltiplos nomes da direita no primeiro turno.

Por causa de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal — que restringem sua movimentação nos fins de semana e o uso de redes sociais —, Bolsonaro foi convidado a participar do evento apenas por videoconferência.

A pré-campanha será centrada em temas como economia liberal, austeridade fiscal, combate à inflação, enfrentamento à corrupção e defesa de valores cristãos.

Zema tem feito críticas públicas ao STF e defende anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Também já declarou que, caso eleito, considera a possibilidade de conceder indulto a Bolsonaro.

O Partido Novo pretende usar o evento como marco de lançamento da campanha nacional de Zema, que passará a intensificar viagens pelo país. A legenda aposta no desempenho do governador em Minas Gerais como trunfo para ampliar sua visibilidade nacional.

Eleito em 2018 e reeleito no primeiro turno em 2022, Zema tem 65% de aprovação segundo levantamento da Paraná Pesquisas de abril. A direção do partido atribui a ele a recuperação fiscal do estado, mencionando gestões anteriores do PT como origem da crise.

Disputa na direita

Reprodução Zema, Tarcísio e Caiado





A movimentação ocorre em meio à indefinição do campo da direita para as eleições de 2026. Outro nome já lançou pré-candidatura: Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, também são cotados para representarem o bolsonarismo.

Zema, Tarcísio, Ratinho e Caiado têm mantido articulação em torno de um pacto informal que prevê apoio mútuo ao nome mais viável da centro-direita no segundo turno.

Zema declarou que sua prioridade é derrotar o PT e que poderá abrir mão da candidatura caso outro nome da direita apresente mais chances. Ele destacou o peso de Minas Gerais no cenário eleitoral — segundo maior colégio do país — como um diferencial estratégico.

Em simulações de segundo turno, pesquisa Genial/Quaest de junho de 2025 indica que Zema aparece com 33% das intenções de voto contra 42% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já anunciou intenção de disputar a reeleição.

O lançamento da pré-candidatura também é visto pelo Novo como uma tentativa de ter relevância nacional, após dificuldades enfrentadas em disputas anteriores. A candidatura de Zema será o principal projeto do partido para 2026.