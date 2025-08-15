Reprodução/PCRJ Ação foi realizada dos policiais civis do Rio de Janeiro

Uma empresa de empréstimos que enganava idosos em todo país foi desmantelada nesta quinta-feira (14) por policiais civis do Rio de Janeiro. O escritório funcionava com uma grande estrutura na Barra Olímpica, Zona Oeste do Rio.

Na operação dos policiais da 32ª DP (Taquara), três responsáveis pelo call center clandestino foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa.

As investigações começaram quando agentes do Setor de Inteligência identificaram um escritório de empréstimos que induzia idosos a erro, omitindo informações relevantes no ato da contratação.

No local, a polícia encontrou uma estrutura de banco, com muitos equipamentos.

Segundo os agentes, eram mais de 50 funcionários responsáveis pela captação dos clientes, especialmente os idosos.

Os colaboradores seguiam à risca um roteiro de persuasão para convencer pessoas endividadas a fazerem uma portabilidade da dívida, com juros mais baixos e ganhando um valor por essa ação.

O problema é que os clientes não eram informados que a dívida original só iria crescer, independente da quantidade de parcelas já quitadas.

Além disso, os policiais identificaram reclamações que o banco citado no contato telefônico era diferente do ofertado originalmente e os valores depositados muitas vezes não eram os combinados.





A empresa possuía mais de 80 reclamações em uma plataforma de reputação on-line .

A conduta criminosa foi confirmada pelos agentes durante os depoimentos das funcionárias ouvidas em sede policial.

Além dos três responsáveis que foram presos em flagrante, a conduta das demais funcionárias será investigada e individualizada.

Os detidos serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.