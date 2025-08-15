Reprodução/redes sociais Caminhonete voa e atinge 10 carros parados

Uma caminhonete perdeu o controle, capotou e atingiu outros dez veículos estacionados na Rua Paulo de Avelar, na Vila Guilherme, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (14).

Imagens de câmeras de segurança da via mostram o momento em que a caminhonete passa por uma valeta, perde a direção e “voa” sobre os carros parados.

Assista:





Ao iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o acidente deixou dois feridos, sendo um deles o motorista da caminhonete, que ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital São Camilo e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Outro motorista, de 29 anos, também ficou ferido e foi levado ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que equipes de resgate e policiamento foram acionadas para atender a ocorrência. Por conta do acidente, uma linha de ônibus precisou ser desviada e a rua interditada, mas a situação já voltou à normalidade.





O local foi isolado para a realização da perícia, e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo no 13° Distrito Policial (Casa Verde).