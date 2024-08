Reprodução Homem se esconde embaixo de sofá para fugir da polícia no RJ

Um homem foragido da Justiça foi preso em uma casa nesta quarta, 31, no Rio de Janeiro . Ele tentou se esconder da polícia embaixo do sofá da sala , como mostram as imagens abaixo.

Após uma ligação de denúncia, agentes da Recap, divisão de Recapturas, foi até Barra Mansa, no sul do estado, e encontrou o detento Igor Luis dos Santos.

O homem foi preso em 2021 por tráfico de drogas. Em junho de 2023, recebeu regime semiaberto, e desde dezembro passava por VPL - Visita Periódica ao Lar.

Nesse tipo de regime, o preso pode sair até cinco vezes no ano por um período determinado e não maior que uma semana, mas deve voltar para prisão depois.

Ao não retornar para a cadeia, Igor passou a ser foragido da Justiça. Após ser encontrado, foi preso e voltou para cadeia, onde deve ter VPL suspensa.

Veja o momento em que ele foi encontrado:

