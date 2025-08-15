A tensão aumentou após o Supremo Tribunal Federal marcar para setembro o julgamento de Bolsonaro
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
A tensão aumentou após o Supremo Tribunal Federal marcar para setembro o julgamento de Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta(Republicanos), foi informado nesta sexta-feira (15) sobre a possibilidade de  novos protestos, obstruções e até ocupação do plenário por parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) na próxima semana.

Segundo colegas, deputados de oposição ao governo Lula demonstraram insatisfação com a decisão de Motta de não pautar a votação de propostas sobre anistia e o fim do foro privilegiado.

A tensão aumentou após o STF(Supremo Tribunal Federal) marcar para setembro o julgamento de Bolsonaro. As articulações incluem pressionar Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre(União Brasil), e ministros do STF.

Entre as ações cogitadas estão a realização de protestos com faixas e cartazes, divulgação de vídeos nas redes sociais, novos atos de obstrução e, novamente, a ocupação da mesa diretora da Câmara para impedir o andamento das sessões.

Motta teria informado a aliados que não reagirá caso as manifestações ocorram por meio de discursos, entrevistas, faixas e cartazes.

No entanto, afirmou que adotará postura mais rígida se houver repetição de cenas registradas na semana anterior, quando sua mesa foi ocupada e os trabalhos da Casa quase não puderam prosseguir.


O presidente da Câmara foi aconselhado a procurar lideranças da oposição para negociar, mas disse que não tomará a iniciativa, embora esteja aberto a diálogo caso seja procurado.

Ele declarou que seu foco é avançar na tramitação de projetos voltados ao combate ao abuso sexual infantil em plataformas digitais, tema que ganhou repercussão após a divulgação de vídeo do influenciador Felca, que levou à investigação e prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração de menores nas redes.

Julgamento de Bolsonaro ocorrerá em setembro

Jair Bolsonaro será julgado pelo STF
Reprodução
Jair Bolsonaro será julgado pelo STF


O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus, por suposta tentativa de golpe de Estado, está marcado para iniciar em 2 de setembro, conforme decisão do ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF.

As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com reuniões ordinárias e extraordinárias no período da manhã e da tarde. A previsão é de aumento da tensão no Congresso Nacional durante esse período.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2025-08-15/hugo-motta-e-alertado-sobre-novos-atos-de-bolsonaristas.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!