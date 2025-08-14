Reprodução/ Prefeitura de Vitória (ES) Equipamento de monitoramento de raios

A Prefeitura de Vitória anunciou que a cidade contará com um Centro de Monitoramento de Descargas Elétricas Atmosféricas.

O equipamento, anunciado nesta quarta-feira (13) terá alcance de 40 quilômetros e permitirá acompanhar tempestades e raios em tempo real, oferecendo mais segurança à população da região.

A tecnologia, já testada com sucesso em grandes centros como São Paulo, vai possibilitar a emissão de alertas com até 20 minutos de antecedência.

Esse tempo extra é importante para que órgãos públicos, empresas e moradores locais adotem medidas de proteção — desde a evacuação de áreas de risco até a suspensão de atividades vulneráveis, como eventos ao ar livre.

Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, o sistema inaugura uma nova era na preparação para eventos climáticos na cidade.

“Hoje, não sabemos quantos raios atingem a Região Metropolitana ou Vitória. Com esse centro, passaremos a ter dados confiáveis para proteger vidas e planejar ações de longo prazo. O alerta de 20 minutos é suficiente para orientar comunidades, acionar protocolos de segurança e evitar tragédias” , destacou.

O alcance da tecnologia vai além dos limites de Vitória, beneficiando municípios vizinhos como Vila Velha e Serra, além de áreas costeiras.









Para o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Tarcísio José Föeger, o investimento é de grande relevância para a governança climática da cidade.

“Estamos ampliando nossa capacidade de prevenção e resposta a eventos extremos, oferecendo mais segurança aos moradores e para quem investe na cidade. Com dados de alta precisão, será possível compreender a dinâmica dos raios e agir com mais eficácia” , afirmou.

Parceria

O projeto será implementado em parceria com a empresa Romioto Instrumentos de Medição, por meio de acordo de cooperação sem custo para os cofres públicos.

O equipamento, conhecido como Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector), é capaz de registrar descargas entre nuvem e solo, e também entre nuvens — fator que aumenta a precisão do monitoramento.

De acordo com Levi Funi, representante da Romioto, o sistema utiliza tecnologia avançada, com eletrodos e receptores de rádio para captar baixas frequências.

"O equipamento registra o momento exato da descarga e, mais importante, antecipa o alerta em até 20 minutos. Isso preserva vidas, evita acidentes e permite a suspensão preventiva de atividades de risco, como abastecimento de combustíveis, eventos e partidas esportivas" , explica.

Além de identificar o ponto exato da queda do raio, o sistema criará um histórico detalhado de incidências.

Segundo a prefeitura de Vitória a instalação começará em breve e a previsão é de que o equipamento esteja em operação ainda este ano.