Divulgação Policiais prenderem a foragida

Uma mulher de 54 anos, acusada de ter praticado um crime de homicído em 1996, foi presa na noite de quarta-feira (13), no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo, após passar pelas câmeras do sistema de reconhecimento facial.

Márcia Mathias Patrocínio foi condenada pelo assassinato de outra mulher, identificada como Alorinda Maria da Conceição da Silva, ocorrido em agosto de 1996.

O crime foi cometido dentro da casa da vítima, que era cadeirante e tinha as duas pernas amputadas.

Segundo a decisão judicial, a acusada usou ferro de passar para agredir a vítima.

Na sentença, proferida em 2010, o júri apontou que o crime ocorreu sob o domínio de violenta emoção, após provocação da vítima. Por isso, a acusada foi condenada a seis anos de prisão.

Na manhã desta quinta-feira (14), em Vitória, Márcia passou pelo Instituto Médico Legal (IML).





Em conversa com a TV Gazeta, ela afirmou não se lembrar do motivo do crime, devido ao tempo que a morte aconteceu.

Disse se lembrar apenas que a vítima era mãe de uma menina que morava com ela, em Cariacica.

Mesmo passados 29 anos, o sistema de câmeras instalado no terminal pelo governo do estado conseguiu reconhecer a foragida e enviou um alertou para policiais que estavam mais próximos do terminal.

Os agentes foram até lá, localizaram ela e efetuaram a prisão.