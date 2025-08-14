reprodução/pf Operação da PF em São Bernardo do Campo

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (14), após uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção na a dministração municipal.

A ação, batizada de Estafeta, também prendeu o empresário Edmilson Carvalho, sócio de uma empresa que presta serviços para a prefeitura, e Antonio Rene da Silva, diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental.

O servidor Paulo Iran, auxiliar legislativo da Alesp e apontado como responsável por administrar o esquema, está foragido.

Ao todo, os agentes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal, nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, todas no estado de São Paulo.

Operação

As diligências começaram no mês passado, quando a polícia encontrou R$ 14 milhões e com o servidor apontado como o operador financeiro do prefeito.

Segundo a PF, há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção.

A PF pediu a prisão de Lima, mas a Justiça rejeitou. O prefeito foi afastado do cargo e o submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, que deve ser colocada após o cumprimento dos mandados de busca.

Segundo a PF, "os investigados responderão, na medida de suas condutas, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa".

Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita, Jessica Cormick, do Avante, assume o comando da cidade. Aos 38 anos, ela é sargento da Polícia Militar e está no seu primeiro cargo público.





A reportagem procurou a administração da prefeitura de São Bernardo do Campo para mais esclarecimentos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.