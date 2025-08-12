@alertario_reserva/Reprodução Falso ambulante rouba celular de motorista na Transolímpica

Um homem que se passava por ambulante roubou o celular de um motorista na tarde desta segunda-feira (11) durante uma abordagem na Transolímpica, próximo ao cruzamento com a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.





O vídeo, publicado no Instagram @alertario_reserva, mostra o momento em que um dos suspeitos distrai o motorista com uma conversa e, logo em seguida, leva o celular.

Antes da ação, o homem chegou a perguntar: “Tá na live?”. Após perceber que o motorista estava gravando, ele se despede com “Valeu, tio, car**** aí” e deixa o local com o aparelho.





Indignação de trabalhadores e motoristas

Nos comentários da publicação, ambulantes e motoristas lamentaram o ocorrido e criticaram a ação.

“ Infelizmente nem nós ambulantes dá pra confiar mais por causa disso. Estão sujando a imagem dos ambulantes! ”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “ Compro nada deles, ando de vidro fechado e já vou despachando. Infelizmente não podemos confiar, por causa de alguns ambulantes, todos viraram suspeitos, melhor prevenir do que remedia r”.

Motoristas também relataram que evitam compras em sinais por segurança. “ Hoje em dia não compro nada nos sinais, engarrafamento… ”, afirmou outro internauta.