Reprodução/Mycchel Legnaghi Geada transforma o Vale dos Caminhos da Neve em cenário de filme

A passagem de uma frente fria pela região Sul fez com que a geada voltasse à cidade de São Joaquim, na serra catarinense, nesta quarta-feira (30). Com isso, os campos do Vale dos Caminhos da Neve amanheceram cobertos por uma camada considerável de gelo, parecendo um cenário de filme.



A paisagem encantou moradores e visitantes, que fizeram vários registros. Em um deles, destacou-se a espontaneidade: o pequeno Fhenryr Legnaghi brincando com um cachorro.

Veja mais fotos:





Outro lugar que ficou totalmente branco e encantou quem passava por lá foi o Vale do Complexo dos Vinhedos.

Frio intenso em Santa Catarina

As temperaturas despencaram em diversas cidades da região. De acordo com estações meteorológicas oficiais e particulares, Santa Catarina registrou mínimas abaixo de −3 °C. Os termômetros marcaram:

Além de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, outras cidades da região também registraram temperaturas negativas e amanheceram cobertas pela geada:

Painel: -4,5 °C (PWS)

Urupema: -4,0 °C (Epagri)

Lebon Régis: -3,6 °C (Epagri)

Joinville (região serrana): -3,3 °C (PWS)

Urubici: -3,3 °C (Epagri)

Caçador: -3,3 °C (Epagri)

De acordo com o Epagri, a previsão para quinta (31) e sexta-feira (1º) indica tempo firme em Santa Catarina, com sol, poucas nuvens e dias gelados, com mínimas entre −2 °C e 4 °C e geada nas áreas mais altas. As temperaturas sobem ao longo do dia, com máximas de até 25 °C, especialmente na sexta.





No sábado (2), o tempo vira: o dia começa com sol e aumento de nuvens, e há chance de chuva e temporais isolados. No domingo (3), o tempo segue instável, com chuva em todas as regiões e risco de temporais.