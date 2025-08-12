FreePik Defesa Civil emite alerta para frente fria com ventos e chuva

A terça-feira (12) será marcada por mudanças no tempo em diferentes regiões do país, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Uma frente fria avança pelo Sul, trazendo pancadas de chuva e ventos moderados a fortes, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As temperaturas devem cair no fim do dia, principalmente nas áreas serranas.

No Sudeste, o clima será de sol predominante, mas com possibilidade de instabilidade em pontos isolados do litoral paulista e fluminense. As temperaturas seguem elevadas no interior de Minas Gerais e no norte de São Paulo, mas com sensação térmica mais amena nas cidades próximas ao mar.

Já no Centro-Oeste, áreas de instabilidade se formam sobre Mato Grosso e Goiás, com previsão de pancadas rápidas acompanhadas de raios. No Distrito Federal, o dia deve ser de tempo seco, exigindo atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 30% durante a tarde.

O Nordeste mantém o padrão de chuvas concentradas na faixa litorânea, principalmente entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. As precipitações devem ocorrer de forma intermitente, com maior intensidade nas primeiras horas do dia. No interior, o tempo segue firme e com temperaturas elevadas, favorecendo o aumento da sensação de calor.

Na região Norte, a previsão indica céu nublado e chuvas em áreas do Amazonas, Pará e Amapá, alternando com períodos de sol. Em estados como Rondônia e Roraima, o tempo será mais seco, mas ainda com possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde.