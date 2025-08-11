Daniel Leite de Andrade/ Portal iG Maior parte do território naiconal não terá chuva ao longo da semana

A semana deve ser de pouca chuva no Brasil, segundo a previsão da MetSul. Com base no mapa do modelo Icon, do serviço meteorológico da Alemanha, as precipitações se concentram no Amazonas e em Roraima, no Norte, e em pontos do litoral do Nordeste. Em outras áreas do país, a expectativa é de acumulados baixos ou ausência de chuva.

No Norte, Amapá e Pará terão pancadas mais fracas, enquanto Tocantins, grande parte do Acre e de Rondônia devem passar a semana inteira sem chuvas. Já no Nordeste, a instabilidade se concentra na faixa litorânea, com possibilidade de pancadas, enquanto o interior segue com tempo firme.

Centro-Oeste, Sudeste e Sul podem registrar tempo seco e alta pressão, sem chuva na maioria dos municípios. Apenas o oeste e o sul do Rio Grande do Sul têm previsão de chuva, mas para o fim da semana.

Frio



A quinta onda de frio que chegou ao Brasil na sexta-feira (08) trouxe temperaturas baixas que devem continuar até quarta (13).

Essa massa de ar polar, de origem argentina, afeta principalmente o Sul do país, com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de risco de geada para os três estados sulistas.

A friagem alcança o Sudeste, com mínimas entre 8 °C e 9 °C em São Paulo. A região na divisa com Minas Gerais pode registrar temperaturas negativas.





As temperaturas também vão despencar no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e extremo sul de Goiás.