Reprodução/redes sociais Cortina de fumaça no céu após explosão

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná foi acionado por volta das 6h20 da manhã desta terça-feira (12) para um incêndio causado por explosão na fábrica da Enaex, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba.

As informações passadas pela assessoria dos bombeiros ao Portal iG são de que há cerca de oito vítimas no local, entre feridos e desaparecidos. A explosão aconteceu por volta das 5h50 da manhã e assustou moradores. Há relatos de casas danificadas.

Os focos de incêndios já foram controlados. Segundo as últimas atualizações, o esquadrão antibomba está avaliando a estrutura para atestar a segurança das equipes que vão vasculhar o espaço, uma vez que se trata de uma fábrica de explosivos. Ao todo, foram enviadas 10 viaturas dos bombeiros ao local.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros está no local, assim como o secretário de Segurança Pública do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira. Uma coletiva para a imprensa está prevista de acontecer ainda nesta manhã.

"Estamos com cães de busca de pessoas se deslocando para cá para localizar vítimas, com ou sem vida, que estão desaparecidos" , afirmou o secretário.

*Reportagem em atualização