Arquivo Da esquerda para direita: Cristian, Daniel e Suzane von Richthofen após serem presos, em 2002

Os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, condenados pelo assassinato do casal Manfred e Marísia von Richthofen em 2002, postaram uma foto juntos nas redes sociais nesta quarta-feira (06) e causaram repercussão entre os internautas. Atualmente, ambos cumprem pena em regime aberto.

A fotografia foi publicada no perfil de Cristian, irmão mais velho de Daniel: "Passamos o que tivemos que passar, vencemos muitos demônios, pagamos o preço, agora vamos a luta não acabou! Tamo junto irmão” , escreveu na legenda.

Daniel, marcado na foto, comentou na publicação: “Tmj [Estamos juntos] irmão… Deus na causa e foco!!!! Sempre” , disse.

Repercussão

O duplo homicídio ocorrido há 23 anos e de grande interesse público até hoje foi realizado pelos dois a mando da filha do casal, Suzane von Richthofen, namorada de Daniel na época.

Segundo a Justiça, os irmãos mataram os pais de Suzane com golpes de barra de ferro. Ambos foram condenados, em 2006, a 39 anos e seis meses de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Eles cumpriram parte da pena em regime fechado e depois passaram para o semiaberto.

Daniel está em regime aberto desde 2018, enquanto Cristian foi libertado em março deste ano. Suzane, condenada inicialmente a 39 anos, está em liberdade desde janeiro de 2023.





Após a publicação da foto, diversos internautas se revoltaram com a imagem e deixaram comentários na publicação.

"Pagar o crime não libera o carma, breve a conta chega!" disse um, seguido por um comentário parecido: "Pagaram na lei do homem, mas na lei de Deus sempre terá as mãos sujas de sangue e a hora da cobrança chega, isso é inevitável" .





Apesar das críticas serem ampla maioria, houve reações positivas também. "Isso mesmo meus amigos!!!" disse um perfil; "É isso aí feras. Vamos pra cima" publicou outro. Um terceiro reagiu dizendo que "Só quem pode julgar é Deus" .