Reprodução/Metsul Geada pode surgir em algumas regiões

Uma nova e intensa massa de ar polar avança sobre o Brasil e já começa a provocar queda nas temperaturas em várias regiões do país. Segundo o Clima Tempo, o frio deve se espalhar pelos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de provocar friagem em parte da região Norte.

A mudança no tempo será percebida já na sexta-feira (8), com os termômetros começando a cair ao longo do dia no Sul. A sensação de frio aumenta no fim da tarde e durante a noite no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As temperaturas mais baixas devem ser registradas na Região Serrana do RS e de SC, além de cidades em áreas de planalto no sul paranaense.

Há possibilidade de precipitação invernal, como chuva congelada, na madrugada e manhã de sábado (9) em pontos altos da Serra Catarinense. Cidades como Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e São Joaquim estão entre as que podem registrar o fenômeno, favorecido pela combinação entre o ar polar e a umidade empurrada por um ciclone em alto-mar.

O sábado amanhece gelado também no Sudeste. No Centro-Oeste, as mínimas começam a cair entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A massa de ar frio avança com mais força no domingo (10) e principalmente na madrugada de segunda-feira (11), quando há previsão de friagem no Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas. As temperaturas também devem cair em Mato Grosso e Goiás.