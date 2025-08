Reprodução Chuva forte assola parte do país nesta terça (5)

A terça-feira (5) começa com o avanço de uma frente fria que espalha instabilidades por diferentes regiões do país. Há previsão de chuva forte em vários pontos, com risco de raios e ventania, principalmente entre o Sul e o Sudeste, de acordo com o Clima Tempo.

Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo fica carregado desde cedo, com possibilidade de chuva intensa na faixa leste dos dois estados. Em cidades como Florianópolis e Curitiba, a previsão é de chuva já nas primeiras horas do dia. No Rio Grande do Sul, o tempo começa instável no norte e na serra, mas melhora ao longo do dia com a chegada de uma massa de ar frio, que deve derrubar as temperaturas. Há chance de geada em pontos da Campanha e da Serra do Sudeste.

No Sudeste, a frente fria atinge o litoral de São Paulo pela manhã, trazendo chuva forte entre o Vale do Ribeira e o litoral sul. Em outras áreas do estado, pode chover de forma isolada, mas o tempo firme predomina no interior, ainda que com ventos moderados e baixa umidade.

O Centro-Oeste também terá instabilidades, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde pancadas de chuva podem ocorrer durante a madrugada. Ao longo do dia, a chuva diminui. Em Mato Grosso, chove no noroeste e no sudoeste, enquanto o restante do estado, além de Goiás e do Distrito Federal, segue com sol, tempo seco e umidade do ar muito baixa.

No Nordeste, a chuva se concentra no litoral e na zona da mata, com risco de temporais entre Maceió e Recife. Pode chover forte também no litoral do Maranhão e em Teresina. No interior, o calor e o tempo seco continuam, com destaque para o sul do Maranhão, do Piauí e o oeste da Bahia.

Já na Região Norte, o tempo segue instável no Acre, Amazonas e Rondônia, com chance de temporais no sudoeste amazonense. No Amapá e no norte do Pará, também pode chover forte. No Tocantins e no sul do Pará, o destaque é a baixa umidade do ar e o tempo seco.