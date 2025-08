Reprodução Helena Victoria foi morta pelo primo

Helena Victoria, de 4 anos, foi assassinada pelo primo, um adolescente de 16 anos, na noite de domingo (3), em Barbacena, em Minas Gerais. Ele confessou à Polícia Militar que cometeu o crime como forma de vingança contra o pai da criança, que, segundo ele, praticava bullying e o chamava de apelidos como “doido”.

De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte foi asfixia, com a vítima também atingida por golpes de tesoura. O adolescente relatou que planejava o assassinato havia cerca de três meses e que chegou a fazer uma cópia da chave da casa sem que a família percebesse.

Na noite do crime, ele entrou na casa, retirou a criança da cama e tentou levá-la. A menina se assustou e gritou, momento em que teve a boca tampada e foi atacada com a tesoura. O corpo foi enrolado em uma blusa e deixado em uma área de mata. O adolescente ainda tentou incendiar o corpo, mas não conseguiu.

Depois do crime, ele voltou para casa, escondeu a roupa suja de sangue na lavanderia e foi dormir. O corpo da criança foi encontrado pelo próprio pai, que chamou a polícia.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena e, depois do atendimento, apreendido e levado à delegacia com os responsáveis. Por ser menor de idade, o caso será encaminhado à Justiça, que definirá as medidas socioeducativas cabíveis conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).