Reddit / PublicFreakout Passageiro leva tapa no rosto durante ataque de pânico em voo; assista

Um episódio polêmico a bordo de um voo da companhia IndiGo , na Índia, gerou revolta nas redes sociais. Um passageiro foi flagrado agredindo um homem em meio a um ataque de pânico, durante um voo que partia de Mumbai com destino a Kolkata, na última sexta-feira (1º).





As imagens do tapa mostram o momento em que o agressor, usando óculos, desfere o golpe contra o passageiro em surto, identificado como Hossain Ahmed Mazumder.

No vídeo, Mazumder aparece visivelmente abalado sendo escoltado pela tripulação no corredor da aeronave. De repente, o outro passageiro, sentado, o agride com um tapa no rosto, o que provoca uma onda de indignação entre os demais viajantes.

"Todos nós temos problemas, mas você não deveria ter levantado a mão", diz um dos passageiros. Já quem filmava o momento confrontou o agressor: "Você não tem o direito de bater em ninguém, entendeu? Ele está tendo um ataque de pânico. Só dê um pouco de água pra ele".

Após o incidente, Mazumder relatou à imprensa local que sentia fortes dores de cabeça causadas pela agressão. O passageiro violento foi imediatamente retirado do voo, denunciado à polícia e incluído na lista de passageiros banidos da IndiGo.

"Na IndiGo, a segurança e o bem-estar de nossos clientes e tripulação são prioridades máximas", declarou um porta-voz da empresa. “Após os devidos procedimentos, o passageiro indisciplinado foi oficialmente denunciado às autoridades competentes e está suspenso de voar em nossas aeronaves, conforme as normas regulatórias.”

Após a confusão, Mazumder desapareceu. Segundo o jornal Indian Express, ele deveria embarcar em um voo de conexão para Silchar, mas não apareceu. Sua família ficou desesperada com o sumiço.





Felizmente, ele foi localizado um dia depois em uma estação de trem em Barpeta, no estado de Assam, a cerca de 800 quilômetros de Kolkata. As autoridades confirmaram que ele havia decidido seguir viagem de trem e estava a caminho de Silchar.

O caso reacendeu o debate sobre como lidar com passageiros em crise emocional durante voos e expôs a necessidade de maior preparo das companhias aéreas e empatia dos demais viajantes.