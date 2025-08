Agência Brasil Temperatura aumenta gradativamente ao longo do dia em São Paulo





Neste domingo (3) o país terá um cenário climático bastante contrastante: enquanto uma frente fria avança pelo Sul, trazendo queda de temperatura local, outras regiões enfrentarão uma forte onda de calor , especialmente no Centro‑Oeste, parte do Sudeste, Norte e Nordeste, segundo o Climatempo. As chuvas devem se concentrar em pontos do litoral nordestino e do Norte.

Regiões

Sul

A frente fria de origem oceânica provoca redução das temperaturas, com mínimas ainda baixas e chance de geada em áreas de maior altitude, especialmente na Serra Catarinense e no Sul do Rio Grande do Sul. Apesar do frio, não há previsão de neve, embora agosto costume registrar episódios fracos em anos anteriores.

Sudeste e Centro-Oeste

O predomínio será de sol forte e tempo seco, mantendo o calor intenso no interior. Estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e áreas do interior paulista devem registrar máximas elevadas e baixos índices de umidade, o que aumenta o desconforto e o risco de queimadas.

Norte e Nordeste

A onda de calor deve ser mais sentida no interior, resultando em tardes quentes. Há previsão de pancadas de chuva isoladas na faixa litorânea, favorecidas pela circulação de ventos costeiros.

Temperaturas previstas em capitais, segundo o Inmet

Belo Horizonte (MG): 12 °C / 24 °C

Brasília (DF): 14 °C / 27 °C

Curitiba (PR): 13 °C / 25 °C

Florianópolis (SC): 15 °C / 24 °C

Goiânia (GO): 14 °C / 28 °C

Manaus (AM): 24 °C / 32 °C

Porto Alegre (RS): 11 °C / 19 °C

Rio de Janeiro (RJ): 13 °C / 29 °C

Salvador (BA): 21 °C / 27 °C

São Paulo (SP): 13 °C / 26 °C

Alertas climáticos e orientações

Calor e baixa umidade: risco de desidratação e desconforto térmico, especialmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins, onde o tempo seco favorece incêndios.

Geada: possibilidade em áreas serranas de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul nas primeiras horas do dia.

Chuvas isoladas: chance de pancadas localizadas entre Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, além de pontos no Norte, o que exige atenção de moradores de áreas costeiras.

Tendência para os próximos dias

A previsão para a segunda semana de agosto indica manutenção do calor no interior do Centro‑Oeste e do Sudeste. Uma nova frente fria ao fim da primeira quinzena poderá trazer resfriamento ao Sul, com possibilidade de geadas mais abrangentes.

As chuvas devem ocorrer de forma mais frequente no litoral sul do Nordeste e em áreas internas do Sudeste e Centro‑Oeste, embora continuem abaixo dos volumes típicos do verão.