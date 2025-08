Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputado Eduardo Bolsonaro (PL - SP)

Nos Estados Unidos desde fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a receber salário da Câmara neste mês.

Como a sua licença parlamentar foi encerrada no dia 20 de julho, o deputado recebeu R$ 17 mil brutos, referentes ao valor proporcional, de acordo com o Portal Transparência da Casa.

Com os descontos obrigatórios, o valor caiu para R$ 13.338,69.

Nos meses em que trabalha integralmente, Eduardo recebe R$ 46.366,19, o provento padrão dos parlamentares, que, após os descontos, fica em R$ 34.615,76.

Dinheiro bloqueado

Apesar de receber, ele não pode sacar o dinheiro ou fazer transações, porque, desde o mês passado, o deputado tem suas contas e chaves PIX bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele está sendo investigado no STF em razão de sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos, na tentativa de livrar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do julgamento por tentativa de golpe de Estado.





Bens móveis e imóveis do deputado também estão vedados para transações.



Os próximos pagamentos, de acordo com a Câmara, ficarão retidos.

Apesar do deputado estar nos Estados Unidos, seu gabinete segue funcionando normalmente, com oito funcionários, com salários que variam de R$ 9 mil a R$ 14 mil. O valor somado é de R$ 123 mil.