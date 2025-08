Divulgação/CRBM Ônibus envolvido no acidente fatal

Um acidente envolvendo um ônibus que pertencia à dupla sertaneja Max Moura e Cristiano deixou dois mortos em uma serra do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (1º). A colisão do veículo com um caminhão ocorreu na ERS-122, em Caxias do Sul.

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), em apuração da RBS TV , os motoristas do ônibus e do caminhão morreram no local. O Portal iG tenta confirmar as informações.

Ônibus de dupla sertaneja

Apesar do ônibus ainda estar adesivado com as imagens e nomes da dupla Max Moura e Cristiano, o veículo foi vendido pelos músicos a uma empresa de turismo do município gaúcho de Garibaldi. No momento do acidente, o veículo era usado como ônibus de excursão e voltava de São Paulo para a cidade.

Havia 11 passageiros no ônibus na hora do acidente, e pelo menos quatro ficaram feridos com baixa gravidade, de acordo com a polícia.





O caminhão tombou na pista e bloqueou completamente a rodovia, na altura do km 80. Até a última atualização, o veículo seguia interditando a via.

O Portal iG apura o caso com a Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e vai atualizar a reportagem assim que receber novas informações.