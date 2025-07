Reprodução/ CBRS Equipes de resgate no local da queda





Uma menina de 11 anos caiu do mirante do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (10), por volta das 14h.

Ela foi localizada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul por volta das 17h30. As equipes estão no local realizando buscas.

O local é de difícil acesso e as condições climáticas são desfavoráveis, porém, as equipes de resgate estão atuando de maneira conjunta, contando com o apoio de helicópteros e com as forças de segurança do Estado de Santa Catarina.

Um heliponto foi estabelecido na central administrativa do parque com o traslado de militares.

De acordo com a imprensa local, a menina foi localizada por drone com câmera térmica, mas ainda não é possível saber o seu estado de saúde.

Ela será resgatada por rapel, segundo informação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Reprodução/CRBM Equipes se preparam para o resgate por rapel









Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, disse que a menina, com autismo, estava no alto do mirante com os pais. Eles são turistas de Curitiba, no Paraná.

No momento em que estavam em um banco de descanso, a menina teria saído correndo em direção ao penhasco. O pai tentou alcança-la, mas não conseguiu. Ela acabou se desequilibrando e caindo.

Não há informações sobre a altura da queda.

O cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 quilômetros do centro da cidade e é uma das atrações turísticas naturais da região.

As equipes de resgate continuam trabalhando nas buscas e ela deverá ser retirada do local por rapel.

*Reportagem em atualização