Reprodução/redes sociais Acidente de ônibus no Peru

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas nesta sexta-feira (25) após um ônibus de dois andares cair em um barranco de cerca de 50 metros de altura no Peru.

Segundo informações da AFP, o acidente ocorreu em uma estrada na região montanhosa de Junín, próxima aos Andes. O veículo realizava o trajeto entre Lima e a região amazônica do país.

A hipótese é de que o motorista perdeu o controle do coletivo em uma curva da rodovia antes do ônibus sair da pista e cair no desfiladeiro. Segundo o jornal inglês The Sub, o impacto foi tão violento que o ônibus se partiu ao meio.

"Quinze das vítimas morreram ainda no local. Outras três não resistiram aos ferimentos e faleceram após serem levadas ao hospital", informou um porta-voz do serviço de saúde da cidade de Tarma.

Há duas crianças entre os mortos. As autoridades investigam as causas do acidente.

Da empresa Expreso Molina Líder Internacional, o ônibus tinha cerca de 60 passageiros no momento da tragédia.





Por conta do terreno íngreme e acidentado da região, as autoridades encontraram dificuldades para fazer os resgates. O estado de saúde dos feridos ainda não foi totalmente divulgado, nem a unidade de saúde para onde foram levados