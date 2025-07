Divulgação Corpo de Bombeiros Incêndio há 48 horas em Caraguatatuba mobiliza helicóptero

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate a dois grandes f ocos de incêndio em áreas de mata nos morros Martin de Sá e Chocolate, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo desde a terça-feira (29). Os ventos fortes contribuíram para a propagação das chamas, exigindo uma resposta emergencial e integrada.





Para reforçar o combate, foi acionado o plano de chamada: bombeiros de folga e da área administrativa foram mobilizados, além de uma equipe vinda do município vizinho de São Sebastião.

A prefeitura de Caraguatatuba também prestou apoio com recursos logísticos, incluindo um caminhão-pipa, fundamental no trabalho de contenção, já que o Corpo de Bombeiros local conta com apenas um caminhão de combate a incêndios.

Segundo os bombeiros, todas as residências próximas aos focos foram preservadas.

As equipes permaneceram durante toda a noite em pontos estratégicos, garantindo a segurança das moradias. Nesta quarta-feira (30), o reforço de mais uma equipe de Ubatuba foi direcionado à área afetada.

O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado ainda ontem, mas não conseguiu decolar devido ao avançado da hora, o voo só pode ocorrer durante o dia, com visibilidade.





Na manhã de hoje (30), com melhores condições climáticas, a aeronave iniciou sobrevoo para reconhecimento dos focos de incêndio ao lado do tenente Lafael. A água usada no combate será captada na Lagoa Azul do Capricórnio.

Como os focos se concentram em áreas de difícil acesso terrestre, o apoio aéreo é essencial para conter as chamas. O Corpo de Bombeiros orienta a população a manter a calma. Todos os recursos disponíveis estão sendo empregados na operação, sem comprometer o atendimento a outras ocorrências da região.

Situação controlada

Em nota ao iG, o Corpo de Bombeiros informou na tarde desta quarta-feira (30) que os focos de incêndio foram extintos, mas o helicóptero ainda sobrevoa o Morro do Chocolate, pois ainda há pequenos focos de incêndio. Confira a nota na íntegra:

"Incêndio no Morro Martin de Sá foi extinto, porém o Águia segue atuando no Morro do Chocolate – Jardim Santa Rosa, onde há alguns focos de incêndios ativos. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de bombeiros seguem atuando por solo. Ocorrência em andamento."