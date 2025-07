Reprodução/Corpo de Bombeiros Nove adolescentes são localizados em mata em Goiás

Nove adolescentes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira (28) após se perderem em uma área de mata entre o Residencial Interlagos e o Pesque Pague da Igrejinha da Serra, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

O grupo fazia uma trilha de bicicleta quando se desorientou e, após mais de duas horas tentando retornar, decidiu acionar o telefone de emergência 193.

A ocorrência foi atendida por equipes do 4º Batalhão Bombeiro Militar da cidade. Os militares iniciaram a operação com apoio de uma viatura de busca e salvamento, uma caminhonete e um drone.

Por telefone, os bombeiros orientaram os jovens a manterem a calma, economizarem a bateria dos celulares e deixarem apenas duas lanternas ligadas para facilitar a visualização.

As luzes emitidas pelos celulares foram essenciais para que os militares identificassem a posição do grupo. Com apoio aéreo do drone, a guarnição conseguiu localizar os adolescentes e traçar uma rota segura em meio à vegetação.

Cerca de 30 minutos após o início das buscas, todos foram encontrados ilesos, ainda com as bicicletas, e levados em segurança até o ponto de encontro, onde os responsáveis já os aguardavam.