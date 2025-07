Reprodução/redes sociais Prefeito de Criciúma, disfarçado de morador de rua, recebeu alimentos das pessoas

Vagner Espindola (PSD), prefeito da cidade catarinense de Criciúma, realizou um experimento social ao se disfarçar de morador de rua no último dia 10 de julho. O objetivo foi testar os serviços públicos e entender a situação que a população de rua vive no município.

O líder do Executivo municipal postou um vídeo com detalhes do experimento nas redes sociais, relatando o que vivenciou ao longo do dia. Segundo ele, a prefeitura vai apresentar nos próximos dias novas medidas voltadas para o acolhimento social.

Teste social

A ação do prefeito, feita sem que pessoas fora de sua equipe soubessem, foi divulgada nesta terça-feira (29). Vaguinho, como é conhecido, mostra que em apenas 15 minutos disfarçado, já havia recebido cinco reais após pedir dinheiro na rua. Ele se emocionou ao contar que recebeu alimento de moradores e palavras de conforto de uma mulher.

O prefeito chegou a passar ao lado de sua esposa e filhos, que não o reconheceram estando caracterizado. À noite, ele circulou pela região do Pinheirinho e foi dormir ao lado de uma igreja local. Neste momento, um assistente social o aborda para indicar um abrigo seguro para passar a noite, dia em que estava registrando temperatura de 6ºC na cidade.

O assistente acaba o reconhecendo depois, e o prefeito revela sua identidade. Confira a publicação do prefeito com o experimento:





Ações públicas

Vagner Espindola conta que, após passar 20 horas nas ruas, se sente preparado para elaborar novas políticas visando o acolhimento das pessoas em situação de rua e na segurança da cidade. Segundo ele, o crime organizado também se infiltra entre os moradores de rua.





"Precisamos tirar as pessoas das ruas com dignidade e com firmeza" , afirma nas redes. "E garantir que nossas calçadas e praças sejam, cada vez mais, lugar de passeio das famílias. Nunca de abandono ou uso de drogas" , aponta.