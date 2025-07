STF Praça dos Três Poderes., em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai reforçar a segurança do edifício-sede devido à motociata convocada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcada para a tarde desta terça-feira (29), em Brasília. O reforço foi confirmado pela Corte ao Portal iG.

O ato vai passar nas proximidades da Corte. Ele deve começar às 15h na Granja do Torto, onde ocorre um evento automobilístico, e irá até a Catedral e a Rodoviária, já na área do Eixo Monumental, próximo à Praça dos Três Poderes.

"Patriotas de todo o Brasil estarão reunidos na Granja do Torto, para um momento histórico ao lado do nosso eterno presidente. Mesmo impedido de sair de Brasília por ordem judicial, mesmo com as sequelas da facada que quase tirou sua vida, Jair Bolsonaro segue lutando com coragem pelo Brasil", disse o PL nas redes sociais.

Bolsonaro vai à motociata?

A presença do ex-presidente ainda não foi confirmada na motociata em si, mas o presidente pretende participar do evento na Granja do Torto. Ele não pode se ausentar de Brasília, onde faz recolhimento domiciliar das 19h às 7h, por determinação da Justiça.

Aos apoiadores, Bolsonaro brincou que não participaria do ato a pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. "Estou sob medida restritiva da dona Michelle. Ela não quer que eu ande, não quer que eu caia", afirmou.





Se Bolsonaro for, esta será a primeira aparição pública dele desde a imposição das medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele está proibido de sair de Brasília, deve usar tornozeleira eletrônica e não poder usar redes sociais. Além disso, também não pode contatar os investigados no inquérito sobre a trama golpista.