Reprodução Geada em São Joaquim (SC).

Uma massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil nesta terça-feira (29) e derruba as temperaturas nos três estados da região. O sistema está associado à frente fria que se deslocou pelo país no início da semana e encerra o mês de julho com um cenário típico de inverno: geadas, temperaturas negativas e possibilidade de neve em áreas mais altas da Serra Catarinense.

As formações de gelo devem ser comuns no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de acordo com o Clima Tempo. No estado gaúcho, as regiões da Campanha, Missões, Central e Oeste terão mínimas próximas ou abaixo de 4 °C.

No Paraná, o frio mais intenso se concentra no centro-sul, especialmente em cidades como Guarapuava e Palmas, que também registram risco de geada. Já em Santa Catarina, o cenário é ainda mais rigoroso: o Planalto Sul e a Serra devem amanhecer com temperaturas negativas e geadas generalizadas.

A chance de neve também está no radar, principalmente nas áreas acima de 1.500 metros de altitude, como São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra. Se a previsão se confirmar, será o terceiro episódio do tipo no país em 2025, o que reforça a força do inverno deste ano.

No Sudeste, o tempo também muda com força. A segunda-feira (28) já foi marcada por instabilidade em boa parte da região, com a frente fria avançando e provocando chuva.

Nesta terça, o ar polar toma conta e faz os termômetros despencarem, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais e Espírito Santo, ainda pode chover de forma isolada, mas as temperaturas já começam a cair.

Na capital paulista, o dia começa nublado, com mínima de 12 °C, e a máxima não deve passar dos 19 °C. À noite, a temperatura cai para 10 °C. A partir de quarta-feira (30), o tempo firme predomina. A mínima será de 8 °C e a máxima não deve ultrapassar os 17 °C.

Na quinta (31), o frio da manhã continua, mas a tarde será um pouco mais amena, com variação entre 8 °C e 21 °C. Na sexta-feira (1º), o aquecimento será mais perceptível: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C, com predomínio de sol e ar seco.

No Rio de Janeiro, a terça ainda começa com céu encoberto e possibilidade de até 5 milímetros de chuva. A máxima será de 21 °C, com mínima de 16 °C à noite. Na quarta, o tempo já se estabiliza, com mínima de 12 °C e máxima de 22 °C. Quinta-feira deve ter sol entre nuvens, mínima de 11 °C e máxima de 23 °C. A sexta marca a virada com mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Em Belo Horizonte, a terça será marcada por pancadas isoladas durante a tarde, com máxima de 26 °C. Na quarta, o tempo firme volta a predominar, com mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Vitória deve sentir os efeitos da frente fria por mais tempo. Nesta terça, há previsão de pancadas à noite e temperaturas mais amenas, com mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Na quarta-feira, o céu permanece nublado e a previsão é de 4 milímetros de chuva. As temperaturas variam entre 17 °C e 23 °C.