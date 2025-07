Reprodução/ CBMGO Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência







A estrutura de um rancho na Praia do Cavalo, em Aruanã(GO), ponto turístico do Rio Araguaia, a 315 km da capital Goiânia, desabou no início da tarde desta sexta-feira (25).

A informação é do Corpo de Bombeiros de Goías, que foi acionado para atender a ocorrência de desabamento parcial da estrutura.

Militar do Corpo de Bombeiros de Goiás observa o estrago Reprodução/CBNMGO

A alta temporada de férias na Praia do Cavalo é justamente julho. O pequeno município, com apenas 8 mil habitantes, fica lotado de turistas neste período.



Nesta sexta, o rancho que foi montado para funcionar como restaurante durante a temporada teve parte de sua estrutura comprometida e caiu dentro do rio.

As equipes do CBMGO isolaram a área, desligaram a rede elétrica do local e realizaram buscas para verificar a presença de possíveis vítimas.

De acordo com as equipes, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O trecho do rancho na Praia do Cavalo foi isolado para o trabalho de limpeza da área.