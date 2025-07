Divulgação/Agrodefesa Polícia Civil de Goiás investiga a morte de 80 cabeças de gado em fazenda

A Polícia Civil de Goiás investiga um grave caso de maus-tratos a animais em uma fazenda localizada a cerca de 15 km do município de Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) apura a morte de aproximadamente 80 cabeças de gado por inanição. Outros 200 animais estão em situação crítica, à beira da morte. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A denúncia foi recebida pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), que acionou a equipe da Dema. Ao chegar no local, os policiais e técnicos encontraram diversos animais extremamente debilitados e carcaças espalhadas pela propriedade.

Segundo a Polícia Civil, a responsável pela fazenda já foi identificada. Ela reside em Goiânia e deve ser intimada para prestar depoimento nos próximos dias. Um inquérito policial foi instaurado e uma perícia técnica foi requisitada para confirmar as causas das mortes e avaliar o estado dos animais restantes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, medidas emergenciais estão sendo articuladas com o apoio de órgãos especializados, com o objetivo de salvar os bovinos ainda vivos.

Em nota, a Agrodefesa informou que prestou suporte técnico durante a vistoria, contribuindo com a identificação das condições sanitárias e de bem-estar dos animais. A agência também adotou os encaminhamentos administrativos e legais cabíveis e segue colaborando com as investigações. Técnicos do órgão estimam que a situação encontrada caracteriza violação grave às normas de manejo e proteção animal.