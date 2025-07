Reprodução Facebook Homem morre após passar um mês só bebendo cerveja





Um pai de 44 anos foi encontrado morto pelo filho, cercado por garrafas de cerveja, após passar um mês ingerindo apenas a bebida alcoólica. O caso aconteceu no distrito de Ban Chang, em Rayong, na Tailândia. As informações são do Daily Mail.

Thaweesak Namwongsa sofreu uma convulsão e morreu antes da chegada dos paramédicos. Segundo o filho, de 16 anos, que morava com ele desde o divórcio dos pais, o homem se recusava a comer qualquer alimento e insistia em consumir apenas cerveja. O adolescente contou à polícia que cozinhava refeições quentes diariamente, mas o pai se negava a comer.

O jovem encontrou o pai inconsciente ao voltar da escola e acionou os socorristas da Fundação Siam Rayong. No entanto, Thaweesak já estava sem vida quando eles chegaram.





No quarto do homem, os paramédicos encontraram mais de 100 garrafas de cerveja vazias espalhadas pelo chão, com pequenos corredores entre elas para que ele pudesse se locomover até a cama. O filho relatou que o pai passou a beber intensamente após o divórcio.

A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente. Uma autópsia será realizada nos próximos dias, mas as autoridades suspeitam que o consumo excessivo de álcool tenha sido fator determinante para o desfecho trágico.