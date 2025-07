Marcela Gonzaga/ Portal iG Semana começa com calor em diversas partes do país

O início da semana será marcado pelo tempo seco em quase todas as regiões do Brasil. As chuvas devem ocorrer apenas em áreas isoladas do leste do Nordeste e do extremo norte do país, mas sem volumes significativos. A informação é do 'Clima Tempo'.

O destaque dos próximos dias é o avanço de uma massa de ar quente e seco, que vai elevar as temperaturas especialmente no Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste. Apesar disso, o frio da manhã ainda será sentido em parte do Sul e Sudeste.

Na segunda-feira (21), o sol predomina durante o dia em praticamente todo o país. Pela manhã, o tempo pode amanhecer nublado em pontos do leste do Sul e Sudeste, além de trechos do Norte e Nordeste, mas logo o céu volta a abrir.

As temperaturas no início do dia ficam entre 2°C e 15°C em cidades do Sul e Sudeste. No Centro-Norte, os termômetros começam entre 15°C e 25°C, mas já pela manhã podem alcançar os 30°C. À tarde, o calor se intensifica: as máximas ficam entre 27°C e 37°C no Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste, e de 21°C a 30°C no Sul e Sudeste.

A umidade do ar cai bastante, com níveis considerados de alerta em grande parte do país. Em áreas como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Pará e interior do Nordeste, os índices devem ficar abaixo dos 20%, semelhantes aos de regiões desérticas.

Na terça-feira (22), o calor aumenta ainda mais, especialmente no Centro-Oeste e Norte. No Sul, o frio da manhã persiste, com mínimas entre 4°C e 14°C. No Sudeste e parte do Centro-Oeste, o dia começa entre 11°C e 18°C, mas esquenta rapidamente.

Durante a tarde, só não faz calor entre o sul do Paraná e o sul do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas não passam dos 23°C. Nas demais regiões, as máximas variam de 24°C a 38°C.

A umidade do ar segue em níveis críticos em boa parte do país, exigindo atenção com hidratação e exposição ao sol.